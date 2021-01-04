С 1 января для школ действует новый санитарный регламент

С 1 января вступил в действие новый Санитарный регламент для учреждений общего среднего образования, утверждённый приказом Министерства здравоохранения № 2205.

Об этом сообщает Укринформ.

Санитарный регламент определяет медицинские требования безопасности (правила и нормы) относительно образовательной среды во всех типах учреждений общего среднего образования, а также структурных подразделенияй других юридических лиц, обеспечивающих получение общего среднего образования (кроме специальных учебных заведений) всех форм собственности.

Санитарным регламентом определяются санитарно-гигиенические нормы устройства территории, гигиенические требования к зданиям и помещениям: учебных помещений, требования к кабинетам информатики, физкультурно-спортивных помещений, санитарно-гигиенические требования к содержанию бассейнов, а также требования к помещениям вспомогательного и подсобного назначения, санитарных узлов, пансионов (общежитий).

Также устанавливаются требования к водоснабжению, водоотведению и отоплению, воздушно-тепловому режиму, естественному и искусственному освещению, допустимые уровни шума и вибрации.

Также санрегламентом устанавливаются требования к организации образовательного процесса, гигиенические правила составления расписания учебных занятий и распределения учебной нагрузки в течение недели, допустимое суммарное количество часов (учебных занятий) недельной нагрузки учеников, требования к организации работы с техническими средствами обучения, организации питания, медицинскому обслуживанию и т.п.

Среди прочего, согласно новому регламенту, ученики, проживающие на расстоянии более 2 км от учебного заведения, должны быть обеспечены транспортом для подвоза в школы.

Работники школ должны проходить профилактические медицинские осмотры. В случае нарушения срока этих осмотров работники не могут быть допущены к образовательному процессу.

Согласно регламенту, запрещается аренда помещений учебных заведений не под образовательные потребности. Устанавливаются требования к благоустройству школ и определяются ответственные лица.

Регламент нормирует использование в школах проводного или беспроводного подключения к Интернету. При использовании беспроводного подключения, оборудование должно размещаться на высоте не менее 2 метров от пола и выключаться во внеучебное время. Устанавливаются требования к оборудованию в учебных заведениях, в частности, экран монитора должно быть не менее 15 дюймов, если нет возможности использовать персональные компьютеры, а если используются ноутбуки — допускается размер экрана в 14 дюймов, а также обязательное наличие мышки и клавиатуры.

Устанавливаются требования к размеру мебели, для профилактики нарушений осанки ученики не менее двух раз в год должны пересаживаться в другие ряды. Также учеников, которые часто болеют ОРВИ, ангинами, рекомендуется размещать в третьем ряду от окна.

Новым санитарным регламентом прописано обязательное наличие в помещении заведения внутреннего санитарного узла.

Меняются подходы к организации питания, разрешается организовывать кейтеринг, но при условии соответствия безопасности и качества пищевых продуктов. Установлен ряд ограничений относительно продуктов с содержанием соли, сахара, жиров.

Санитарным регламентом также устанавливается перечень продуктов, которые запрещено продавать в школах в буфетах и ​​автоматах — снеки, мясные и рыбные продукты промышленного производства, колбасы, сосиски, копчёная и солёная рыба. Установлена ​​группа пищевых продуктов, которые должны быть в ежедневном школьном рационе — злаковые, овощи, фрукты, молочные продукты.

Урегулируется и вопрос питания детей с особыми потребностями.

Как сообщала Одесса News, с марта 2020 года Кабмин упростил условия открытия и работы детсадов, Теперь дошкольные учреждения смогут привлекать компании для обеспечения питания и медицинского обслуживания, а также нанимать на работу без педагогического образования.