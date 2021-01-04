В Африке обнаружили новую смертельную болезнь

Африканский микробиолог Жан-Жак Муембе-Тамфум, обнаруживший в 1976 году вирус Эбола, считает, что в Демократической Республике Конго могло появиться новое смертельно опасное заболевание.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Daily Mail.

Отмечается, что болезнь с симптомами геморрагической лихорадки выявили у женщины из ДР Конго. Тесты показали отсутствие у неё вируса Эболы и других известных медицине болезней.

Африканский микробиолог предполагает, что женщина может быть нулевым пациентом нового патогена, который он назвал «Болезнь Х».

Новое заболевание может быть таким же заразным, как и новый коронавирус, а его смертность может составлять 50–90% смертности от вируса Эбола.

В ноябре 2020 года в Демократической Республике Конго заявили о преодолении одиннадцатой вспышки лихорадки Эбола и завершении эпидемии, длившейся два с половиной года.

Кстати. Болезнь, вызванная вирусом Эбола, — острое инфекционное заболевание, с выраженным геморрагическим синдромом в тяжёлой форме. Болезнь характеризуется часто тяжёлым течением, высокой летальностью, выраженной интоксикацией, обезвоживанием, поражением кровеносных сосудов многих органов с развитием тяжёлого геморрагического синдрома.

Как сообщала Одесса News, Жители Украины в ближайшую неделю не смогут поехать в 49 стран мира, которые Минздрав отнёс к так называемой «красной» зоне с высоким уровнем распространения COVID-19. В Конго въезд разрешён.