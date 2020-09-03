Китайские учёные: коронавирус на 100% передаётся воздушным путём

Новое научное исследование, проведённое в одном из автобусов в Китае, подтвердило утверждение эпидемиологов, что COVID-19 может передаваться воздушным путём от инфицированного человека без симптомов в невентилируемой среде.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на французское издание Le Monde.

Заражённый COVID-19 без признаков заболевания и защитной маски человек инфицировал треть пассажиров плохо вентилируемого автобуса во время путешествия продолжительностью менее часа. Учёные доказали, что радиус заражения коронавирусом оказался гораздо большим, чем считалось ранее. COVID-19 обнаружили у пассажиров спереди и сзади салона автобуса.

Ранее эпидемиологи утверждали, что коронавирус передаётся капельным путём, когда инфицированные люди чихают или кашляют, поэтому предположением о передаче вируса по воздуху в начале кризиса пренебрегали органы здравоохранения во всём мире. Однако летом ситуация изменилась, благодаря давлению многих экспертов по вопросам респираторных вирусов и накоплению новых знаний, полученных в результате исследований относительно наличия вируса в воздухе во время простого разговора.

Накануне американский медицинский журнал JAMA Internal Medicine опубликовал результаты исследований Центра по профилактике и контролю заболеваний КНР, которые и подтвердили эту версию распространения коронавируса. Из 68 пассажиров 23 пассажира автобуса оказались инфицированными.

Авторы исследования приходят к выводу, что негативный эффект распространения коронавируса усилила система кондиционирования автобуса, которая принудительно циркулировала воздух внутри салона, а не нагнетала его извне.

Это исследование показало, что в закрытых средах, где воздух рециркулирует, SARS-CoV-2 является высокотрансмиссивным патогеном, как утверждают учёные, которые тщательно изучили и проанализировали расположение каждого человека в автобусе.

Между тем, на утро 3 сентября в Китае больны коронавирусом 85 077 человек, умерших — 4 634. По количеству заболевших коронавирусом Китай занимает 38-ю позицию в мире, Украина — 25-ю.

Всего по состоянию на 3 сентября в мире насчитывается 26 182 808 человека (+276 434 за сутки), умерли

867 362 (+6 076), выздоровели 18 447 188 пациент (+248 807).

Таковы последние данные портала Worldometers на этот час.

В настоящее время лидерами по количеству заболевших коронавирусом являются США, Бразилия и Индия. Наибольшее количество умерших от COVID-19 также в этих странах.

Одесса News опубликовала новый список стран мира, отнесённых к «красной» и «зелёной» карантинным зонам.