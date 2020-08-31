В какие страны можно ездить украинцам с 31 августа

На утро 31 августа всего в мире больны коронавирусом 25 393 704 человека (+224 155 за сутки), умерли 850 670 (+3 892), выздоровели 17 710 802 пациента (+201 497).

Таковы последние данные портала Worldometer на этот час.

В настоящее время лидерами по количеству заболевших коронавирусом являются США, Бразилия и Индия. Украина переместилась этом списке за сутки с 26-й на 25-ю позицию.

Наибольшее количество умерших от COVID-19 также в этих странах.

МОЗ Украины обновило с 31 августа список стран «красной» и «зелёной» зон.

В перечне приводятся данные по 194 государствам, которые являются членами Всемирной организации здравоохранения, о количестве в них активных случаев заболевания COVID-19 на 100 тысяч населения.

В частности, в Украине этот показатель составляет 68,1. Таким образом, страна отнесена к «зелёной» зоне — она на 58-м месте.

В общем, в эту зону входят 137 стран, среди которых Болгария, Египет, Турция, РФ, Грузия, Сербия, Польша, Греция, Германия, Италия, Египет, Китай, Австрия, Чехия и др. Добавились также Индия, Казахстан, Бельгия.

В то же время, в «красном» списке остаются 57 стран. Среди них — США, Бразилия, Израиль, Испания, Молдова, Румыния, Хорватия, Черногория и др.

Как сообщала Одесса News, согласно последним исследованиям специалистов детской больницы в Вашингтоне, коронавирус SARS-CoV-2 может несколько недель оставаться в организме инфицированного ребёнка, даже если он является бессимптомным носителем.

