Вася, накажи Лопеса: Ломаченко прилетел в США на бой с американским боксёром

Чемпион мира в лёгком весе по версиям Всемирного боксёрского совета (WBC Franchise), Всемирной боксёрской организации (WBO) и Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) житель Белгород-Днестровского Одесской области Василий Ломаченко вылетел в США для дальнейшей подготовки к объединительному бою против обладателя пояса Международной боксёрской федерации (IBF) американца Теофимо Лопеса.

Как сообщил Instagram-канал LOMUS, Ломаченко отправился на родину соперника из аэропорта в Одессе.

@lomachenkovasiliy с хорошим настроением отправился в США, где продолжит подготовку к бою с @teofimolopez 🥊 Gepostet von Vasiliy Lomachenko / Василий Ломаченко am Sonntag, 30. August 2020

На своей странице в Facebook Василий написал: «@lomachenkovasiliy с хорошим настроением отправился в США, где продолжит подготовку к бою с @teofimolopez 🥊».

Утром 31 августа Ломаченко написал: «Я вернулся» (в США, — ред.) и разместил фото из Международного аэропорта в Лос-Анджелесе.

Поединок Ломаченко против Лопеса должен состояться 17 октября.

Напомним, Ломаченко провёл провел 15 боёв на профессиональном ринге, в которых одержал 14 побед (10 нокаутом). В активе Лопеса 15 побед в 15-ти поединках (13 нокаутом).