Роберт Кеннеди-младший объявил об участии в президентских выборах 2024 года в США

Роберт Френсис Кеннеди-младший, являющийся племянником бывшего президента США Джона Кеннеди и сыном бывшего генпрокурора США и убитого в 1968 году кандидата в президенты Роберта Кеннеди, объявил о выдвижении своей кандидатуры от Демократической партии на выборах президента США в 2024 году.

Об этом сообщил CNN, пишет издание ГОРДОН.

Кеннеди-младший во время своего выступления в Бостоне заявил, что правительство США должно чётко пояснить, почему Штаты оказывают помощь Украине, его цитирует Daily Mail.

Не в национальных интересах Америки «подталкивать Россию ближе к Китаю», а также вовлекать США в то, что «может привести к обмену ядерными ударами», указал политик, видео речи опубликовано в YouTube The Independent.

«Мы находимся в Украине по правильным причинам… Мы находимся там из-за нашего сострадания к украинскому народу, который подвергся жестокому обращению, незаконному вторжению, – подчеркнул Кеннеди-младший. – Мой сын Коннор, я горжусь им, вступил в интернациональный легион и воевал в Украине во время харьковского наступления как пулемётчик в группе спецназа».

По мнению политика, дипломатия «ещё никогда не была испытана» – «мы предложим отвести наши войска и ядерные ракеты от границ России». Это побудит Россию вывести свои войска из Украины, а миротворцы ООН будут гарантировать мир в восточных регионах страны, отметил Кеннеди-младший.

В то же время он поставил под сомнение стоимость поддержки Киева.

Коннор Кеннеди написал в Instagram 14 октября прошлого года, что побывал на войне в Украине в составе интернационального легиона.

«Я не имел военного опыта и не был точным стрелком, но я мог носить тяжёлые вещи и быстро учился. Я также был готов умереть там. Вскоре меня согласились отправить на северо-восточный фронт, – сообщил он. – Моё время в Украине было недолгим, но я многое увидел и многое почувствовал. Мне понравилось быть солдатом больше, чем я ожидал. Это ужасно. Но жизнь проста, и вознаграждение за отвагу и добрые поступки существенно. Мои друзья знают, почему я вернулся домой».

Для справки. Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Действующий президент США Джо Байден сообщит о своём решении баллотироваться на второй срок 25 апреля.

16 ноября 2022 года о выдвижении своей кандидатуры от Республиканской партии на выборах объявил 45-й президент США Дональд Трамп.

Как сообщала Одесса News, группа из 19 республиканцев ультраправого толка обнародовала официальное письмо, адресованное президенту Байдену, в котором изложила пророссийские нарративы и призвала американское правительство прекратить военную помощь Украине.

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