В бою за Украину погиб артист балета Одесского оперного Ростислав Янчишен

Во время выполнения боевой задачи на фронте погиб артист балета Одесского оперного театра Ростислав Янчишен.

Об этом 20 апреля сообщается на странице театра в Facebook.

«Более 10 лет Ростислав служил в Одесской опере, а в первые дни войны вступил в ряды Вооружённых сил Украины, чтобы героически защищать Украину, которую любил больше всего», – сообщается в публикации.

Заведующий балетной труппой театра Гарри Севоян отметил, что Янчишен был «светлым, талантливым, порядочным, интеллигентным человеком, который одним из первых пошёл защищать Родину».

«Не по повестке, не по приказу, а по собственному решению, по зову сердца и осознанию своей патриотической миссии», – сказал Севоян.

В театре рассказали, что одной из ярких партий артиста была партия погибающего на войне солдата в современном балетном дивертисменте «Тримай».

«По страшному приговору судьбы, эта партия оказалась пророческой для артиста. Не можем и не хотим верить в это… Всегда будем хранить память о нашем Ростике! Коллектив Одесской оперы выражает искренние соболезнования семье и близким защитника. Вечная слава и память герою», – говорится в публикации.

22 апреля в 16:00 в Одесском театре оперы и балета состоится показ балета «Баядерка», который посвящается светлой памяти артиста Ростислава Янчишена. Именно в этом спектакле Ростислав блестяще исполнял одну из партий.

Как сообщала Одесса News, 17 марта на фронте при выполнении боевого задания погиб боец одесской 126-ой отдельной бригады территориальной обороны Николай Курдогло.

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Фото: Одесская опера/Facebook

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