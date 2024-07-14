Покушение на Дональда Трампа совершено в Пенсильвании, стрелок мёртв

Во время выступления на митинге в Батлере, штат Пенсильвания, зкс-президента США Дональда Трампа произошла стрельба, его срочно вывели со сцены, на его лице была видна кровь.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на АР.

Отмечается, что Трамп во время митинга демонстрировал таблицу количества пересечений границы нелегалами, когда в толпе раздались выстрелы.

Было видно, как Трамп потянулся правой рукой к шее. На его лице виднелась кровь. Он быстро скрылся под трибуной.

Охранники экс-президента выскочили на сцену, многотысячная толпа начала вопить. Выстрелы продолжались, пока охранники оказывали Трампу помощь на сцене. Толпа приветствовала его, когда он встал и потряс кулаком.

Пресс-секретарь Трампа Стивен Чунг сообщил, что с бывшим президентом «всё в порядке», отметил CNN. По словам Чунга, Трамп проходит обследование в местном медицинском учреждении.

Присутствующий на митинге конгрессмен-республиканец из Пенсильвании Дэн Мейзер рассказал Fox News, что слышал примерно восемь-десять выстрелов. Он отметил, что, вероятно, несколько человек в толпе получили ранения и упали.

В результате инцидента один из посетителей митинга погиб и ещё один человек находится в тяжёлом состоянии, написала в Х обозреватель газеты The Washington Post Мэрил Корнфилд со ссылкой на окружного прокурора Батлера Ричарда Голдингера. Трампа, по его словам, задело выстрелами. Как пишет Корнфилд, «стрелок мёртв».

Для справки. Очередные президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года. Трамп принимает участие в избирательной кампании. После дебатов президента США Джо Байдена и Трампа, которые прошли 27 июня, поддержка каждого из них составляет по 40%.

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