США одобрили передачу Нидерландами и Данией истребителей F-16 Украине

В Нидерландах и Дании официально подтвердили, что США одобрили передачу этими странами Украине американских истребителей F-16.

«Мы приветствуем решение Вашингтона подготовить почву для отправки истребителей F-16 в Украину. Большое спасибо госсекретарю США Энтони Блинкену за хорошее и быстрое сотрудничество», – написал в Twitter (X) 18 августа глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра.

По его словам, теперь Нидерланды продолжат обсуждение этого вопроса с европейскими партнёрами.

Хукстра также подчеркнул, что F-16 имеют важное значение для Украины и помогут ей защитить свою территорию и население.

Министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен назвал решение «позитивным сигналом» из США, сообщает TV 2.

Кстати, 17 августа Reuters со ссылкой на американского чиновника сообщило, что США одобрили передачу Украине американских истребителей F-16 из Дании и Нидерландов, как только будет завершено обучение украинских пилотов.

Как сообщала Одесса News, по словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, Украина не получит истребители F-16 ни осенью, ни зимой.

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