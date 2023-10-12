Германия и Литва готовят «зимние пакеты» военной помощи Украине

Германия и Литва объявили об очередных пакетах военной помощи для Украины.

Об этом сообщает издание Гордон со ссылкой на Минобороны Германии и Литвы.

Отмечается, что Германия готовит второй «зимний пакет» помощи для Украины на сумму около €1 млрд, куда войдут системы Patriot и IRIS-T.

В ближайшие несколько недель в Украину прибудут ещё 10 танков Leopard 1А5, три зенитных САУ Gepard, 15 защищённых транспортных машин и почти 20 защищённых медицинских машин.

По данным на 2022 год, Германия предоставила Украине вооружений на сумму свыше €2 млрд, в этом году планирует на €5,4 млрд.

В новом литовском пакете военной помощи Украине будут пусковые установки к системам противовоздушной обороны NASAMS.

Министр обороны страны Арвидас Анушаускас, выступая на встрече международной контактной группы «Рамштайн» в Брюсселе, заявил, что Вильнюс формирует поддержку Украине в соответствии с её наибольшими потребностями и приоритетами.

«В ближайшее время Литва передаст пусковые установки зенитных ракетных комплексов NASAMS, а совместно с отдельными странами – членами ЕС для украинских Вооружённых сил заказываются 155-мм боеприпасы», – сказал он.

Глава оборонного ведомства отметил, что Литва заняла лидирующую позицию в международной коалиции по разминированию, а в рамках подготовки воюющей Украины к зиме литовская сторона готовит отправку электрогенераторов и другого оборудования, необходимых для холодного времени года.

В 2022 году военная поддержка Литвы составила 283 млн евро. Всего с начала полномасштабного вторжения балтийская страна передала помощи на €0,5 млрд. Общий объём помощи Литвы Украине составляет более €1 млрд, или более 1,2% ВВП страны (половина из них – военная помощь).

Одесса News информировала, что Соединённые Штаты 11 октября объявили о своём очередном пакете помощи Украине в области безопасности на сумму $200 млн.

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