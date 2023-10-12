22-е судно зайдёт в порты Большой Одессы новым коридором

22-е судно зайдёт в украинские черноморские порты новым коридором.

Об этом сообщает Центр транспортных стратегий.

Отмечается, что два балкера зайдут сегодня в порты Южный и Черноморск — суда Peter S и Xin Shun.

«Peter S имеет дедвейт 71,5 тыс. т и направляется в порт Черноморск. Xin Shun дедвейтом 75,8 тыс. т идёт в порт Южный. Указанные балкеры стали 21 и 22 суднами, которые воспользовались временным коридором, объявленным Украиной, на вход в порты Большой Одессы. На выход по новому маршруту прошли 19 судов», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 11 октября из портов Большой Одессы вышли с грузами 2 балкера BEAVER (ИМО 9746695, прибыл 2023-10-05, вышел 2023-10-11, один из самых больших за это время – дедвейт 81 769 тонн, размеры тоже – Length OverallxBreadth Extreme: 228.99 x 32, владелец из Marshall Island, а также CASTOR (ИМО 9370197, прибыл 2023-10-07, вышел 2023-10-11, тоже огромный – дедвейт 78 888 тонн, Length OveralxBreadth Extreme: 225 x 32.24 m, флаг — Liberia).

10 октября в порты Большой Одессы успешно добрались 3 судна, прибывшие за украинскими грузами: IMPERATOR, судовладелец – Греция; WU YANG GLORY, судовладелец – Китай; FALCONA — Украина.

Как отмечают представители крупного бизнеса, необходимо работать над превращением временного коридора для морского экспорта украинской продукции в постоянный.

«ВСУ, ВМС, ГУР и Минразвития работали над этими вопросами по меньшей мере восемь месяцев. Но нам всем нужно ещё работать над тем, чтобы этот маршрут стал таким, на который мы могли бы рассчитывать вместе с аграриями», — заявили, в частности, в компании «Метинвест».

Таким образом, можно констатировать стабильное продолжение работы временного зернового коридора, открытого Украиной без ООН, Турции и РФ, несмотря на угрозы и противодействие России.

Как информировала Одесса News, временный коридор контролируется Военно-морскими силами Украины.

На Западе положительно отмечают, что новый маршрут к украинским портам на Чёрном море, который разработало Министерство инфраструктуры Украины, набирает оборотов: пока судовладельцы ожидают деталей страхового покрытия в новом судоходном коридоре.

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