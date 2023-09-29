На Западе положительно оценивают работу украинского морского коридора

На Западе отмечают, что новый маршрут к украинским портам на Чёрном море, который разработало Министерство инфраструктуры Украины, набирает оборотов: пока судовладельцы ожидают деталей страхового покрытия в новом судоходном коридоре.

Об этом пишет профильный портал «Центр транспортных стратегий» (ЦТС).

«После того, как на прошлой неделе впервые после выхода России из «зерновой сделки», в один из портов Большой Одессы зашли под загрузку и вышли два балкера с зерном, а затем в порты Южный и Черноморск зашли ещё три судна за грузом зерна и руды, западные СМИ отметили, что новый судоходный коридор Украины набирает оборотов. В частности, отраслевое издание Splash сообщает: «Другие суда готовы совершить рейсы на северо-запад Чёрного моря, а сообщество сухогрузов внимательно следит за содержанием нового страхового пакета для покрытия судозаходов в страну», – говорится в сообщении.

По информации издания, страховая компания Marsh обнародует детали нового страхового покрытия, которое обеспечивает украинское правительство.

«Напоминая о деталях нового судоходного коридора, объявленного Украиной, юридическая фирма Campbell Johnston Clark (CJC) написала в еженедельном обновлении: «По этому новому маршруту суда проходят близко к берегам Румынии и Украины, проходя мимо Черноморска, чтобы встретить украинский лоцманский катер возле Одессы», – отмечает ЦТС.

Для покрытия военных рисков для судовладельцев Украина создала гарантийный фонд, выделив из бюджета 20 млрд грн, напомнил портал. Однако разработанный Кабмином порядок страховых возмещений не распространён на покрытие рисков грузов, поэтому продолжается работа над доработкой механизма страхования.

Одесса News информировала, что на 27 сентября 2023 года из украинских портов новым гуманитарным коридором вышли 7 судов, пять из которых находились там ещё до начала полномасштабной войны.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy