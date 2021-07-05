Россия на фоне Sea Breeze-2021 усиливает группировку своих кораблей в Чёрном море

Российские военные усиливают группировку кораблей в Чёрном море за счёт ракетного крейсера «Москва» и фрегата с крылатыми ракетами «Калибр» «Адмирал Эссен», которые возвращаются после учений из Средиземного моря.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота РФ.

По информации военных, корабли совершают переход из Средиземного моря в пункт постоянного базирования — Севастополь. В настоящее время они проходят черноморские проливы Дарданеллы и Босфор.

«После прибытия в Севастополь корабли пополнят материальные запасы, проведут плановый технический осмотр и продолжат выполнение задач», — сообщил ЧФ России.

Отмечается, что российские военные следят за учениями Sea Breeze. Об этом заявлял 28 июня Национальный центр управления обороной РФ.

Как сообщала Одесса News, международные военные учения Sea Breeze-2021, стартовавшие 28 июня в Чёрном море, являются самыми масштабными за 20 лет. В них задействованы 32 боевых корабля, 40 самолётов и 5 тысяч военнослужащих из 17 стран-членов НАТО, а также партнёров Альянса. От Украины в учениях принимают участие более 20 кораблей и катеров, 17 самолётов, десятки единиц вооружения и военной техники.

Президент Владимир Зеленский 4 июля во время выступления на торжествах по случаю Дня ВМС Украины в Одессе заявил, что международные военные учения Sea Breeze-2021 демонстрируют единство Украины и партнёров в противостоянии военным угрозам, которые усиливаются в Черноморском регионе в связи с агрессивными действиями РФ.

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