98-й день войны на южном фронте: уничтожены 2 вражеских катера, 4 танка

1 июня на Днепро-Бугском лимане уничтожены два скоростных десантных катера российских оккупантов.

Об этом сообщает офицер Оперативного командования «Юг» Владислав Назаров.

По информации командования, российские оккупанты спрятали в Днепро-Бугском лимане два скоростных десантных катера, которые находились в готовности к диверсионно-разведывательным действиям. Катера россиян были уничтожены ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ.

«Между тем в Чёрном море количество кораблей, угрожающих ракетными ударами, возросло до трёх, десантных – не наблюдается. Рашисты оттащили два подбитых «утопленника» из числа «Рапторов» от Змеиного до пункта базирования в Севастополе с остатками надежды их реанимировать», – добавляют в ОК «Юг».

Отмечается, что текущая оперативная обстановка на юге Украины состоянием на 1 июня характерна продолжением ведения боевых действий по занятым рубежам. «Враг не находит сил и поддержки для создания новых ударных группировок. Пытается компенсировать свою неспособность к атакам авиационными и артиллерийско-ракетными ударами», — сказал Назаров.

Карта боевых действий сост. на 1 июня 2022 года по данным Минобороны Великобритании

Офицер отмечает, что «парой вражеских вертолётов Ми-8 атакованы наши позиции. Без потерь. А вот беспилотные разведчики, собиравшие информацию с неба над Николаевщиной, отчитаться не успели, поскольку были точно сбиты нашими зенитно-ракетными подразделениями».

В ежедневном отчёте ОК «Юг» подчёркнуто, что снова тяжёлой ствольной артиллерией типа «Пион» и реактивной системой залпового огня «Ураган» был обстрелян Николаев. По жилым кварталам хаотически били 203-мм снаряды, а кассетные – крушили промышленную инфраструктуру. Один человек погиб, по меньшей мере, трое получили ранения.

В целом, за прошедшие сутки враг потерял 21 военного, одну зенитную и одну самоходную артиллерийскую установи, 4 танка Т-72, 4 единицы бронированной и 3 автомобильной техники, 3 БПЛА, 3 полевых пункта боеприпасов.

Представитель ОК «Юг» также предупредил, что угроза ракетных ударов и с моря, и с воздуха, и с временно оккупированной территории остаётся актуальной.

Враг, чтобы хоть как-то оправдать своё разрушение гражданских объектов, продолжает информационные вбросы о расположении военных подразделений в социально чувствительных местах (школах, больницах, детских садах и т.п.).

Поэтому Назаров призвал быть внимательными, доверять только достоверным источникам информации, верить в силы обороны и безопасности и не мешать им выполнять свои задачи.

Как сообщала Одесса News, Оперативное командование “Юг” опубликовало фотографии моста через Днестровский лиман, последний раз обстрелянный российскими крылатыми ракетами 30 мая.

Фото: Генштаб ВСУ, ОК «Юг»/Facebook

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