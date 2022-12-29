Зеленский выступил с ежегодным посланием к Верховной Раде, на что обратил внимание

Президент Владимир Зеленский выступил с ежегодным посланием к Верховной Раде.

Об этом народный депутат Ярослав Железняк сообщил в Теlegram.

«Сегодня парламент собрался на своё последнее заседание в этом году. На заседании заслушали послание Президента Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины», — отметил парламентарий.

По его словам, кроме Президента на заседании парламента присутствовали представители Кабинета Министров, Главнокомандующий Вооружёнными Силами Валерий Залужный, иностранные дипломаты, военные и члены семей погибших героев.

Железняк уточнил, что выступление Президента длилось 52 минуты.

Как сообщает пресс-служба Офиса Президента, с трибуны парламента Глава государства подчеркнул, что в этом году благодаря Украине мир поверил, что ценности дают силу и убедился, что тирания проиграет, а свобода обязательно станет победителем.

«Именно Украина объединила Европейский Союз. Оказалось, что это может быть! И сейчас Европа защищает себя. Европа преодолевает кризис. И это – несмотря на колоссальные ресурсы, брошенные Россией на то, чтобы сломать наш континент», – отметил он.

По словам Президента, сейчас мир заинтересован в том, что Украина может дать ему и Европе.

«Украина сцементирует Евросоюз и весь свободный мир борьбой за свободу и мир. Это – наше главное достижение во внешней политике за уходящий год», – заявил Глава государства.

Владимир Зеленский акцентировал, что большинство граждан в странах Европейского Союза поддержало идею присоединения Украины к ЕС, и наступает время для начала переговоров по членству нашего государства в Евросоюзе.

Он призвал поблагодарить украинских воинов, которые завоёвывают для Украины мир и являются надеждой миллионов людей на жизнь, надеждой Европы на покой, а мира – на то, что время империй прошло.

Президент отметил, что украинской армии удалось освободить от российской оккупации более 1800 городов и сёл. Глава государства подчеркнул, что мир помогает Украине, в частности, предоставляя передовое оружие. Ещё год назад казалось невозможным, что у нашего государства будут системы ПВО Patriot. Но теперь есть и такая договорённость. Спасибо нашим стратегическим партнёрам! Это особый знак доверия Украине. Это подлинное союзничество с Соединёнными Штатами Америки. Мы добились этого», – подчеркнул Владимир Зеленский.

В то же время Президент выразил убеждение: придёт время, когда бренды украинского оружия будут так же интересовать мир. Мы способны производить свои ракеты, свои морские дроны, бронетехнику, авиатехнику и другие виды вооружения. Мы уже это делаем», – сказал он.

Чтобы достичь всех поставленных целей и реализовать все возможности Украины, Президент призвал сохранять единство общества, несмотря на любые личные эмоции и интересы.

В целях укрепления безопасности, по мнению Владимира Зеленского, Украина должна постоянно искать новых друзей и альянсы, новый рост для экономики и общества. В частности, по его словам, украинское государство должно стать лидером в развитии современной «зелёной» энергетики, что позволит создать децентрализованную энергосистему, которую нельзя будет разрушить ракетными ударами.

Также, по мнению Главы государства, Украина должна стать лидером в цифровой трансформации государства и общества: завершить тотальную цифровизацию всех разрешений и государственных услуг и начать распространять положительный опыт в мире, что поможет нашей стране обеспечить новые альянсы, новые политические и экономические связи, в частности, с государствами Африки и другими странами Глобального Юга.

Кроме того, Украина станет лидером глобальных усилий по обеспечению продовольственной безопасности мира. Этому будет способствовать реализация экспортной зерновой инициативы и программы «Зерно из Украины» (Grain from Ukraine), которые вернули миру жизненно необходимую продовольственную стабильность и позволили сохранить миллионы рабочих мест для украинцев, констатировал Президент.

Ещё один важный элемент безопасности, по словам Главы государства, – это бизнес и налоги. Зеленский поблагодарил каждого, кто поддерживает функционирование своего бизнеса, даёт рабочие места и платит налоги. Он подчеркнул, что финансирование ВСУ – это, прежде всего, внутренний ресурс от налогов украинцев, пошлин, облигаций и других подобных источников.

«Конечно, существующая налоговая система не устраивает ни тех, кто платит налоги, ни собирающих налоги. Не устраивает она и тех наших людей, которые получают зарплаты и пенсии по этим налогам. Но очень важно, чтобы мы с вами достигли национального согласия в этом вопросе», – отметил Глава государства.

Президент подчеркнул, что восстановление Украины после боевых действий – это составляющая справедливости.

«Мы должны поднять с руин территорию, на которую вошли российские оккупанты после 24 февраля. Также будем восстанавливать нормальную жизнь на территории Донбасса и Крыма, которые были незаконно оккупированы в 2014 году и за прошедшее время доведены оккупантами до катастрофы», – рассказал он. В этом контексте Владимир Зеленский призвал народных депутатов вместе с правительством и Офисом Президента разработать законодательную рамку о предоставлении приоритетного участия в проектах восстановления тем компаниям и бизнесам, которые были в Украине или пришли в нашу страну во время войны, или ушли с российского рынка после начала полномасштабного вторжения.

В контексте обеспечения справедливости Глава государства назвал создание трибунала в отношений преступлений агрессора, а также разработку и реализацию международного компенсационного механизма. «Ни одно преступление захватчиков в Украине не должно остаться без законного приговора», – подчеркнул он.

Владимир Зеленский также акцентировал: цель по восстановлению территориальной целостности Украины идёт рядом с целью освободить всех украинцев, содержащихся в плену или в тюрьмах, а также всех, кто был силой депортирован из Украины. Президент напомнил, что через время после 24 февраля Украине удалось освободить из российского плена 1456 человек, но впереди ещё очень много работы.

Кроме того, по словам Главы государства, Украина должна достичь того, чтобы миллионы наших граждан, которые нашли убежище от войны за границей, не стали беженцами, а захотели вернуться домой.

«Мы должны сделать так, что если в мире будут видеть наше сине-жёлтое украинское знамя, то будут знать, что это и о свободе, и о людях, у которых есть крепкий дом и которым всегда помогут, что бы с ними ни случилось. Потому что мы все – украинцы», – резюмировал Президент.

После выступления Главы государства состоялось награждение военных.

Для справки. Конституцией Украины предусмотрено, что к полномочиям Президента относятся обращения с ежегодными и внеочередными посланиями Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины. В послании излагается позиция главы государства по основным направлениям внутренней и внешней политики или информация о важных решениях, принятых им в соответствии с конституционными полномочиями.

Как сообщала Одесса News, Президент Украины Владимир Зеленский провёл очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего 27 декабря, на котором были заслушали доклады Главнокомандующего ВСУ и командующих войсками оперативных направлений о ситуации на фронте, реализации предыдущих решений Ставки по отдельным участкам, в частности, вблизи населённых пунктов Бахмут и Кременная.

Фото: ОПУ

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