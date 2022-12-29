Идёт война: фейерверки не уместны, салютовать будем нашей Победе

В Одессе и области продолжает действовать запрет на использование фейерверков в условиях военного положения.

Об этом напомнила пресс-служба Одесской областной военной администрации в Facebook.

«НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ – ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕ СТАНЕТ!», — предупредил директор Департамента по вопросам гражданской защиты, оборонной работы и взаимодействия с правоохранительными органами Одесской ОВА Сергей Готко.

Чиновник проинформировал, что соответствующее распоряжение начальника Одесской ОВА вступило в силу ещё 29 июня 2022 года: на территории города и всей области запрещено использование и реализацию пиротехнических изделий – фейерверков, салютов, петард и других взрывоопасных устройств со световым, искровым, дымовым, звуковым, смесительным эффектами. Запрет будет действовать до отмены режима военного положения на всей территории Украины.

«До начала полномасштабной войны России против Украины запуск салютов придавал нам праздничное настроение и новогоднюю атмосферу. Однако сегодня использование пиротехнических изделий считается неуместным, как собственно, и «громкие» развлечения. Все факты нарушения определённых ограничений и запретов будут фиксироваться полицией, а правонарушители будут привлекаться к ответственности. Идёт война. Переселенцы, которые эвакуировались в наш регион, и сами жители Одессы и Одесской области уже наслушались таких звуков от вражеских атак. Праздновать будем после победы! Призываем жителей Одесщины с ответственностью относиться к запрету использования пиротехнических изделий и не нарушать законодательство», — отметил Гонтко.

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