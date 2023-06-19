Геннадий Труханов обратился к одесситам в связи с эпидемиологической ситуацией

Мэр Одессы Геннадий Труханов обратился к одесситам по поводу эпидемиологической ситуации в городе.

«Морская вода в одесском заливе признана непригодной для купания, а одесские пляжи – опасны для отдыха. Купание в море категорически запрещено», — подчеркнул Одесский городской голова.

Он подчеркнул, что также запрещён отлов и употребление свежей морской рыбы, черноморских морепродуктов. Введён запрет на торговлю этими морепродуктами. В настоящее время идёт проверка объектов торговли, прежде всего, рыбных рядов одесских рынков.

«Одесситы должны быть здоровыми. Наши дети должны быть здоровыми. Ходить сейчас на пляж, купаться в море, продавать и покупать морскую рыбу – это вопиющая безответственность, которая может привести к очень плохим последствиям», — подчеркнул мэр Одессы.

Видео: «Одесса»

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