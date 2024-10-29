Мэр Одессы встретился с молодёжью: о чём шла речь

В Одессе прошёл молодёжный форум, в котором приняли участие представители общественного сектора, организаций, занимающихся вопросами молодежи, представители местного самоуправления и исполнительной власти.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса » горсовета.

Отмечается, что в ходе форума участники обсудили актуальные вопросы возможностей для молодёжи в Украине, пути реализации молодёжной политики на государственном и местном уровнях, варианты участия общественности в этих процессах.

Также обсуждалась международная поддержка молодёжных инициатив и финансирование от доноров.

По словам мэра Одессы Геннадия Труханова, молодёжь и общественные организации активно участвуют в формировании и реализации городских целевых программ, в частности, «Молодёжь Одессы» на 2023 – 2025 годы и Программы содействия развитию гражданского общества города Одессы на 2024 – 2026 годы.

«Мы живём в очень сложное время. Вызовы, стоящие перед нами, — глобальные и серьёзные. Это послевоенное восстановление, создание инклюзивной среды и многие другие вопросы, которые мы будем решать вместе с вами. Ведь вы в силах менять к лучшему не только наш город, но и страну. То, что вы делаете сегодня, повлияет на то, как будет выглядеть наше общее будущее», – сказал Геннадий Труханов.

Одесса News информировала, что в сентябре 2024 года с одесской молодёжью встретились американский дипломат, бывший специальный представитель США в Украине Курт Волкер и бывший советник замминистра по международным делам в Министерстве финансов США Томас Данс.

Фото: «Одесса»

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