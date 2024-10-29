Одессу посетила президент Бремена, встретилась с Кипером, что обсуждали

Президент парламента Свободного ганзейского города Бремен Антье Гротхер побывала с визитом в Одесской области.

Бремен является активным регионом-партнёром Одесской области, — сообщил в Telegram председатель облгосадминистрации Олег Кипер.

«Искренне благодарны за помощь, которую Свободный Ганзейский город постоянно оказывает нашему региону», — подчеркнул глава ООГА.

Олег Кипер проинформировал Гротхер о текущей ситуации в области, в частности, о российских обстрелах, работе зернового коридора, вопросах энергетики, экономики и поддержки бизнеса.

Отдельно отметили важность поддержки Плана Победы Украины.

Президент почтила память наших погибших героев, посетила Одесскую областную детскую клиническую больницу и Центр реабилитации матери и ребёнка, где осмотрела использование помощи, оказанной Бременом.

Также Антье Гротхер ознакомилась с достопримечательностями Одессы.

«Мы будем прилагать все усилия для углубления дружбы между Бременом и Одесщиной, чтобы она была максимально полезна и плодотворна для жителей нашей области», — резюмировал Кипер.

Как информировала Одесса News, в феврале 2023 года Одесса получила из немецкого города Бремен партию генераторов для обеспечения бесперебойной работы объектов критической инфраструктуры, а в декабре 2013 года Одесский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф получил резину для машин скорой помощи.

Фото: ООГА/Telegram

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