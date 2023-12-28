Бременские партнёры передали Одессе резину для машин скорой помощи

Заместитель председателя Одесской облгосадминистрации Александр Харлов передал Одесскому областному центру экстренной медицинской помощи и медицины катастроф пакет помощи от немецких партнёров – резину для машин скорой помощи.

Об этом сообщила 27 декабря в Facebook Одесская областная государственная администрация.

«Сотрудничество между нашей областью и свободным ганзейнским городом Бремен продолжает даровать нам поддержку и заботу. На этот раз мы получили помощь в рамках проекта «Доукомплектация транспорта системы экстренной медицинской помощи в Одесской области». Благодаря тесному сотрудничеству между нашими регионами в рамках проекта наша область получила 196 единиц высококачественной резины для наших 49 карет экстренной помощи. Это не просто числа, это средство поддержания жизни и здоровья наших сограждан», – говорится в сообщении.

В ОГА добавили, что помощь немецких партнёров делает систему экстренной медицинской помощи более готовой и эффективной.

«Каждая единица резины – это шаг к быстрому и безопасному оказанию медицинской помощи тем, кто в ней больше всего нуждается. Это не просто о помощи – это о дружбе, партнёрстве и общем вкладе в благополучие Одесской области. Искренне благодарны свободному ганзейскому городу Бремен за неутомимую поддержку жителей Одесской области», – резюмировали в пресс-службе.

Одесса News информировала, что в феврале 2023 года Бремен передал в Одесскую область гуманитарную помощью с товарами на сумму в несколько сотен тысяч евро: генераторы, полевые кухни, обогреватели, палатки, мебель для обеспечения потребностей населения при отключениях электроэнергии и работы «Пунктов Несокрушимости».

Фото: ООГА

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