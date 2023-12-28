673-ий день войны: Генштаб ВСУ сообщил о свежих новостях с фронта

За прошедшие сутки на фронте произошло 56 боевых столкновений.

Такую цифру озвучил в 6 утра 28 декабря Генштаб ВСУ.

Отмечается, что в целом враг за истекшие сутки нанёс 1 ракетный и 77 авиационных ударов, совершил 51 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населённым пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

За прошедшие сутки вечером российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 5 БпЛА типа «Shahed-136/131». Наши защитники уничтожили 4 из них. Под артиллерийским огнём оказались около 130 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

В зонах ответственности оперативно-стратегических группировок войск (ОСГВ) ситуация следующая:

ОСГВ «Север»: на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остаётся без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области

ОСГВ «Хортица»: украинские защитники отбили атаки противника на Купянском направлении возле Синьковки Харьковской области, на Лиманском направлении в районе Серебрянского лесничества Луганской области и на Бахмутском направлении вблизи Богдановки Донецкой области

ОСГВ «Таврия»: на Авдеевском направлении наши воины продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток «взять в клещи» Авдеевку, стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, а на Запорожском направлении — западнее Вербового и Работиного Запорожской области. На Шахтёрском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вёл

ОСГВ «Одесса»: на Херсонском направлении ВСУ продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Враг старается выбить наши подразделения с занимаемых позиций, но получает достойный отпор и отступает.

За прошедшие сутки наша авиация нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по 2 зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 пункта управления, 6 складов боеприпасов и 2 артиллерийских средства противника.

Одесса News информировала, что украинские военные обустроили оборонительный рубеж вне границ Марьинки Донецкой области.

На главном фото: боец 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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