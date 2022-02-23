Генсек НАТО: Россия готовит полномасштабное нападение на Украину

Данные указывают на то, что Россия продолжает планировать полномасштабную атаку на Украину.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг 22 февраля после заседания комиссии Украина–НАТО в Брюсселе, его речь опубликована на сайте Альянса, — пишет издание «Гордон».

«Всё указывает на то, что Россия продолжает планировать полномасштабное нападение на Украину. Мы видим продолжающееся наращивание военной мощи. Они обещали отступить, но продолжали наступать. Мы видим, что всё больше и больше сил выходят из лагерей, находятся в боевых порядках и готовы к удару. И мы видим непрекращающиеся провокации на Донбассе и различные операции под ложным флагом, где пытаются создать повод для нападения», – сказал он.

Вместе с тем, по словам Столтенберга, Запад продолжает призывать РФ «отступить, снизить напряжённость и добросовестно приложить дипломатические усилия для поиска политического решения».

Как сообщала Одесса News, Президент Украины Владимир Зеленский в своём вечернем видеообращении 22 февраля отметил, что в настоящее время нет необходимости объявлять общую мобилизацию, при этом будет осуществлён призыв граждан, которые зачислены в оперативный резерв Вооружённых Сил. Также будет проведено учебное собрание резервистов системы территориальной обороны.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.