В Одесской области проходят испытания артиллерийской установки «Богдана»

20-23 октября на государственном испытательном полигоне «Алибей» в Одесской области проведут второй этап стрельб в рамках испытаний опытного образца 155-миллиметровой самоходной артустановки «Богдана».

Об этом сообщает официальный сайт Тузловской территориальной громады Одесской области.

«Министерство обороны Украины, командование Воздушных сил Вооружённых сил Украины информирует о проведении продолжения второго этапа стрельбовой части предварительных испытаний опытного образца изделия шифр «Богдана», в период с 20 октября по 23 октября 2021 года на полигоне «Алибей» (военная часть А1516 населённый пункт Тузлы Белгород-Днестровского района Одесской области) будут проведены боевые стрельбы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пребывание посторонних лиц на территории стрельбища и прилегающей территории на время проведения стрельб запрещено в целях недопущения несчастных случаев.

Как сообщала Одесса News, по словам экс-замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенанта Игоря Романенко, «украинские ракеты должны как минимум доставать гор Урала».

Фото: tuzlivska-gromada.gov.ua

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