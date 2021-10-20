15 грузовых судов одновременно обрабатывают в Одесском порту

19 октября у причалов Одесского порта одновременно обрабатываются 15 грузовых судов: 2 контейнеровоза, 7 сухогрузов под металлопродукцию, 4 зерновоза, 1 танкер и 1 рефрижератор.

Об этом сообщила главная диспетчерская Одесского филиала ГП «Администрация морских портов Украины» (ОФ ГП «АМПУ»).

Отмечается, в частности, что стивидорные компании-операторы причалов Карантинного мола и прилегающих акваторий осуществляют грузовые операции на т/х MEDKON MRA и т/х YM INVENTIVE (контейнеры), т/х AFRICAN GRIFFON (металлопродукция), т/х UNITED HARMONY (металлопродукция), т/х OLIVIA (металлопродукция), т/х MONTARA (зерновые), т/х TANYA (металлопродукция).

Так, у причала портового холодильника обрабатывается т/х SIERRA LARA с рыбной продукцией, у причалов Военного мола принимают грузы т/х KAREEM JUNIOR (зерновые) и т/х HB GOLDEN EAGLE (металлопродукция), а в Заводской гавани обрабатывается т/х KUBROSLI-Y (металлопродукция).

Также обрабатываются грузы с металлопродукцией в Хлебной гавани на т/х CL SEVEN и с зерновыми на т/х YM PACIFICO и т/х BS-012, а в Нефтегавани — т/х PROMETHEUS ENERGY (нефть).

Как сообщала Одесса News, оператор контейнерного терминала ГП «Контейнерный Терминал Одесса» (КТО) на Карантинном молу Одесского морского порта начал эксплуатацию нового фронта обработки железнодорожных вагонов — на путях №№17-а и 17-б длиной около 200 метров каждый.

Фото: Одесса News, Администрация Одесского морпорта

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