В Японии вдруг всплыли затонувшие корабли времён Второй мировой войны

Военно-транспортные корабли, затонувшие в Тихом океане во время Второй мировой войны, неожиданно всплыли и были выброшены на берег Японского острова Иводзима.

Об этом 19 октября сообщили японские телеканалы, пишет USM.

Отмечается, что причина такого явления — сейсмическая активность и извержение подземных вулканов в районе этого острова. В результате всплыли остовы 24 военно-транспортных кораблей Японии, которые были затоплены армией США в ходе битвы за Иводзиму в 1945 году.

«После войны корпусы затонувших кораблей были специально размещены в западной части острова и служили волнорезами для защиты других кораблей, перевозивших на остров военнослужащих и военные грузы», — говорится в сообщении.

Кстати. Битва за остров Иводзима (он ещё называется Ио) началась 16 февраля и завершилась 26 марта 1945 года. В ней погибли около 20 тыс. японцев и около 7 тыс. американцев. Остров представлял собой укреплённый военный объект с хорошо развитой системой тоннелей и траншей. После капитуляции японских войск здесь располагалась военно-морская база США. В 1968 году остров вернули Японии и теперь там снова японская военная база, доступ гражданских лиц на остров запрещён.

Остров Иводзима находится в 1200 км южнее Токио в архипелаге Кадзан.

Как сообщала Одесса News. в октябре у северного побережья Болгарии в Чёрном море турецкое судно «Vera Su» с грузом карбамида из Южного Одесской области, севшее на мель, затонуло.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod