Из-за коронавируса олимпийский огонь в Греции зажгут без зрителей

Церемония зажжения олимпийского огня в Греции из-за распространения коронавирусной инфекции состоится без зрителей.

Об этом сообщил ГОРДОН со ссылкой на Национальный олимпийский комитет Греции.

Такое решение было принято по итогам заседания комитета, которое состоялось 9 марта.

В церемонии, запланированной на 12 марта, примут участие лишь около 100 человек – представители Международного олимпийского комитета и оргкомитета Олимпиады-2020. Аккредитация СМИ на мероприятие «будет крайне ограниченной», сказано в заявлении.

Отмечается, что и генеральная репетиция церемонии 11 марта также состоится без зрителей и журналистов.

«Мы призываем мэров городов, через которые пройдёт олимпийский огонь, следовать указаниям министерства здравоохранения и Национальной организации общественного здравоохранения», – сказано в сообщении НОК Греции.

Церемония зажжения огня пройдет 12 марта в Древней Олимпии на полуострове Пелопоннес. Эстафету олимпийского огня впервые начнёт женщина – греческая спортсменка, олимпийская чемпионка по стрельбе Анна Коракаки.

Греческий этап эстафеты олимпийского огня завершится 19 марта на афинском стадионе «Панатинаикос», после чего огонь специальным рейсом доставят в Японию.

На прошлой неделе муниципалитет Древней Олимпии попросил НОК из-за ситуации с коронавирусом перенести церемонию зажжения олимпийского огня на май, но этот запрос не был рассмотрен комитетом.

Как пишет издание, церемония зажжения олимпийского огня пройдёт без зрителей впервые за 35 лет. Обычно, по данным агентства, это мероприятие привлекает несколько тысяч зрителей.

По состоянию на 9 марта количество инфицированных коронавирусом в Греции возросло до 73, летальных случаев в этой стране не зафиксировано.

Как сообщала Одесса News, Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.