У берегов Японии шторм расколол пополам сухогруз

Сухогруз под флагом Панамы Crimson Polaris сел на мель у берегов Японии и раскололся на две части.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Kyodo News.

Инцидент произошёл возле порта Хатинохе на северо-восточном побережье главного японского острова Хонсю.

«Корабль перевозил деревянную щепу из Таиланда в Японию, однако из-за шторма судно в среду село на мель», — говорится в сообщении.

Команде сухогруза удалось снять с мели корабль и бросить якорь примерно в 4 километрах от побережья.

По данным береговой охраны, в четверг утром кормовая часть корабля развалилась пополам, и с корабля начала вытекать нефть.

21 члена экипажа удалось спасти.

Как сообщала Одесса News, 12 августа туристическое судно под британским флагом с 17 пассажирами затонуло вблизи греческого острова Милос в Эгейском море.

Фото: 2nd Regional Coast Guard Headquarters/Kyodo

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