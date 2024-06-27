В Одессе построят мусоросжигательный завод, производящий электричество и тепло

Депутаты Одесского горсовета согласовали разработку проекта землеустройства для отвода земельного участка площадью 4 га коммунальному предприятию «Теплоснабжение города Одессы» под строительство мусоросжигательного завода, который будет производить тепло и электроэнергию.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Отмечается, что оформление земельной документации позволит начать разработку проекта по строительству.

Свои намерения о строительстве мусоросжигательного завода город зафиксировал ещё в 2022 году, когда депутаты согласовали «Схему теплоснабжения города Одессы», а вчера, 26 июня, закрепили в Стратегии развития города.

«Также совместно с японскими партнёрами ведется разработка Мастер-плана по восстановлению Одессы. В него войдет и проект строительства мусоросжигательного завода», — говорится в сообщении.

«Мы долго к этому шли и вот сегодня имеем чёткое понимание, где и как это должно быть. Весь этот пакет документов станет существенным аргументом для привлечения инвестиций», – сказал Геннадий Труханов.

Одесса News информировала, что в октябре 2023 года Одесская громада стала законным владельцем полигона «Дальницкие карьеры», на территории которого планируется строительство мусороперерабатывающего завода.

На территории Одесской области расположены 628 санкционированных свалок общей площадью 1046,32 га.

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