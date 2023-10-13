Одесская община стала владельцем полигона, где возведут завод по переработке мусора

Одесская громада стала законным владельцем полигона «Дальницкие карьеры» и базы.

Соответствующее решение было поддержано 12 октября во время заседания Исполнительного комитета Одесского городского совета, сообщает официальный сайт «Одесса».

Отмечается, что в мае этого года решением Хозяйственного суда было принято решение в пользу территориального общества г. Одессы о расторжении предыдущего договора аренды имущества с инвестиционными обязательствами.

«Это очень важное решение для города, ведь в дальнейшем мы планируем строительство мусороперерабатывающего завода на территории полигона», – отметил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Одесса News информировала, что в сентябре 2023 года прокуратура обеспечила возвращение территориальной общине Одессы земель санатория им. Горького стоимостью 48 млн грн.

Фото: «Одесса»

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