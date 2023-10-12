Суд признал виновным жителя Одессы в распространении информации о ВСУ

Суд признал жителя Одесской области виновным в распространении информации о перемещении, движении и расположении ВСУ. Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

Отмечается, что прокуроры в суде доказали — в конце февраля этого года осуждённый снял видео движения колонны украинской военной техники, а затем переслал своему знакомому. В дальнейшем эту видеозапись его приятель разослал своим знакомым гражданам России.

«В судебном заседании мужчина свою вину признал полностью и искренне раскаялся», — говорится в сообщении.

В настоящее время он находится под стражей.

Прокуратура акцентирует, что его приятель также получил 5 лет заключения за распространение информации о военной технике ВСУ.

Досудебное расследование проводило УСБУ в Одесской области.

Одесса News информировала, что в октябре 2023 года контрразведка Службы безопасности задержала агента главного управления генштаба из РФ (известного как ГРУ) в результате многоэтапной спецоперации в Одессе.

Фото: Одесская облпрокуратура

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