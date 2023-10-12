МОК остановил членство олимпийского комитета РФ

12 октября Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение о лишении олимпийского комитета страны-агрессора России (ОКР) права действовать от имени МОК.

Об этом заявил МОК, пишет издание ГОРДОН.

«Принятое Олимпийским комитетом России 5 октября 2023 года одностороннее решение о включении в его состав региональных спортивных организаций, находящихся в ведении НОК Украины (а именно Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей), представляет собой нарушение Олимпийской хартии, поскольку нарушает территориальную целостность НОК Украины, признанную МОК… Исполнительный совет МОК сегодня решил, что Олимпийский комитет России немедленно приостанавливает свою деятельность до дальнейшего уведомления», – говорится в заявлении.

В МОК подчеркнули, что ОКР «больше не имеет права действовать в качестве Национального олимпийского комитета, как это определено Олимпийской хартией, и не может получать никакого финансирования от олимпийского движения».

«МОК оставляет за собой право принимать решение об участии отдельных нейтральных спортсменов с российским паспортом на Олимпийских играх в Париже 2024 года и зимних Олимпийских играх в Милане-Кортине в 2026 году», – сказано в заявлении МОК.

30 сентября 2022 года президент страны-агрессора РФ Путин подписал «договоры» о якобы вхождении в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей после незаконных псевдореферендумов, организованных Россией.

6 октября 2023 года Министерство молодежи и спорта Украины обратилось к президенту МОК Томасу Баху с требованием применить санкции в отношении ОКР за включение украинских регионов в свой состав. Решение россиян украинское ведомство назвало «грубым и явным» нарушением Олимпийской хартии.

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