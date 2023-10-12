Одесский драмтеатр приглашает на мюзикл об Эдит Пиаф

Её имя стало символом эпохи, её песни стали визитной карточкой Франции, её биография послужила сюжетом многих книг. Но её загадку до конца никто не разгадал. Ибо некоторые факты судьбы Эдит Пиаф не поддаются рациональному объяснению и заставляют уверовать в существование определённой мистической силы, оказывавшей прямое постоянное влияние на жизненный путь великой певицы.

Одесский областной академический драматический театр приподымает завесу над загадками о «воробушке Парижа» в мюзикле «Эдит Пиаф. Жизнь в кредит», который состоится 15 октября.

Длительность спектакля 2 часа.

Приходите к 18.00.

Адрес: ул. Греческая, 48.

Стоимость билетов от 100 гривен. Их можно купить здесь.

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