Одесса приглашает на выходные посетить музеи и театры онлайн

Одним из способов преодолеть скуку в выходные дни в условиях тотального карантина Одесса предлагает массу путешествий выставок, спектаклей, концертов… в режиме онлайн.

Выбирайте сами!

29 марта в 19:00 Зелёный театр приглашает на Карантинные чтения с Дмитрием Быковым [ONLINE]. Просмотр — свободный, на официальной странице Зеленого театра в Facebook.

Перебрался в интернет и Музей западного и восточного искусства. На страничке музея в Facebook регулярно появляются познавательные публикации и записи о картинах и миниатюрах, представленных в музейных залах. Здесь можно посмотреть и послушать онлайн-лекцию заведующей отделом западноевропейского искусства Татьяны Балановской о великом художнике Золотого века, портретисте Франсе Халсе. Две знаменитые работы из серии о четырёх Евангелистах — «Евангелист Лука» и «Евангелист Матфей» принадлежат коллекции музея. Из последних постов – публикация о миниатюрах XVII века, которые являются страницами иллюстрированной поэмы «Шахнаме» Фирдоуси.

Одесский литературный музей рассказывает неизвестные истории из жизни известных писателей, архивные материалы, уникальные экспонаты из фондов много другое. На страничке музея есть материал, посвящённый Исааку Бабелю и можно увидеть письма к жене одесского писателя Сергея Бондарина, написанные в тюрьме, лагере и на поселении.

Музей интересной науки на своих страницах в Instagram и Facebook проводит тематические онлайн-лекции и мастер-классы. Так, недавно зрителей учили как сделать антисептик в домашних условиях и рассказывали о микробах, бактериях и вирусах. Онлайн-посетители лекции узнали, как защитить себя от микробов и как они влияют на наш организм и на природу в целом. Неуёмная творческая энергия одесского комика Георгия Делиева не дает ему расслабиться даже на карантине. Артист запустил онлайн-сериал «Коронованный вирус», новые серии которого публикует каждый день в 18:00 на своем канале Youtube.

Карантин — лучшее время, чтобы заняться тем, на что всегда не хватало времени. Одесский композитор и преподаватель Роман Чижевский открыл на Youtube онлайн-школу для желающих освоить струнный инструмент. В видеоуроках он рассказывает о технических характеристиках гитары, объясняет как её настраивать и показывает аккорды.

Фитнес-система «Высшая лига» запустила курс бесплатных онлайн-тренировок.

29 марта онлайн-посетители странички центра креативных искусств «Синий краб» узнают, что такое флюид-арт, Если душа просит творчества, загляните сюда. Каждый день здесь транслируют увлекательные мастер-классы для детей и взрослых по разным видам искусства.

29 марта в режиме онлайн состоится одесская версия swap-party или dresscrossing’а. Это мероприятие, которое поможет освободить гардероб от ненужных вещей и обзавестись чем-то новеньким. Организаторы предлагают выбрать 11 вещей из своего шкафа на обмен, карнавальные образы, которые готовы продать или сдать в аренду, и вещи на благотворительность. Последние в рамках проекта «Вещи, которые помогают», отправятся к нуждающимся людям и благотворительным организациям. Также, в рамках мероприятия запланирован эфир с с DJ ParowoS, мастер-класс «Моя любимая Корона», открытый онлайн-урок игры на волшебном барабане Happy Drum, онлайн-перфоманс «Ненужная одежда. Освобождение Духа от барахла» и лотерея подарков, скидок и добрых дел от партнёров и участников «Меняло-2020». Старт в 13:00. Участие в мероприятии — бесплатное, по регистрации.

Уютных выходных! Сохраняйте спокойствие и мойте руки с мылом! Желаем Вам 36,6!

Фото: Думская, Культурометр, Одесса News