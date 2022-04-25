Во Всемирном клубе одесситов пройдёт благотворительный концерт

30 апреля, в субботу, в 16:00 во Всемирном клубе одесситов состоится благотворительный концерт солистов и музыкантов Одесского национального академического театра оперы и балета.

Благотворительные взносы, собранные на встрече, будут переданы бойцам отрядов территориальной обороны Одессы.

Для перечисления благотворительной финансовой помощи в национальной валюте в помощь Одесской территориальной обороне предоставляем реквизиты Всемирного клуба одесситов:

IBAN: UA343071230000026009020254276

Код ЕГРПОУ: 13878081 банк: ПАО «ВОСТОК»

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