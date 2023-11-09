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Одесские укротители огня получили очередное техническое усиление

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Благотворительный Фонд Говарда Баффета The Howard G. Buffett Foundation (HGBF) в очередной раз передал одесским спасателям технику.

В этот раз это не просто автоцистерна, а автомобиль, который может в себя вместить 12 тонн воды, — сообщает в Facebook Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Отмечается, что на сегодняшний день этот автомобиль является самой большой автоцистерной в Одесском гарнизоне.

«Уже скоро данное авто станет в оперативный расчёт», — сообщают спасатели.

Одесса News информировала, что в октябре 2023 года одесские спасатели получили мобильный класс безопасности — автомобиль, укомплектованный всем необходимым для качественного и доступного обучения детей правилам безопасности.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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