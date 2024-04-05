Куда пойти в Одессе на первых апрельских выходных

6-7 апреля одесские учреждения культуры и искусства, имеющие укрытия или находящиеся рядом с ними, обладающие системами энергоснабжения, предлагают одесситам и гостям города разнообразную культурную программу.

Одесса News подобрала некоторые из анонсированных ивентов.

Выбор, как всегда, за Вами.

6 апреля Одесский оперный театр приглашает на вечер романтического, мистического и гениального балета Адольфа Адана “Жизель”. Среди многочисленных историй, рассказанных на языке танца, не было создано ничего более прекрасного и печального, чем эта драма. Балет в 2-х действиях. Приходите к 16 часам. Стоимость билетов от 100 до 650 гривен.

6 апреля в Concert Hall Odesa выступит Даша MAYOROVA с первым большим сольным концертом в Одессе. MAYOROVA – новое имя украинской музыкальной сцены. С первых своих треков Даша сразу попала на первые места топ чартов всех стриминговых платформ. Её песни знают и поют все. Певица, инфлюэнсер и селф-мейд-вумен. Стоимость билетов от 399 гривен. Адрес: Гагаринское плато, 5. Приходите к 19 часам.

6 апреля Украинский театр предоставляет сцену талантливой певице Анастасии Букиной и джазовому квартету под руководством Вадима Бессараба. Их романтический музыкальный вечер пройдёт под названием «Джаз при свечах». Вечер, джаз, свечи – лучшая идея для романтического свидания или отдыха с друзьями и семьёй. Билеты стоимостью от 250 гривен. Приходите к 19 часам. Адрес: ул. Пастера, 15.

7 апреля в Одессе пройдёт традиционная велогонка «Мемориал Уточкина». С 08.30 до 11.30 будет временно ограничен въезд на ул. Маразлиевскую (от пер. Нахимова до ул. Троицкой), кроме спецавтотранспорта, автомобилей и мотоциклов, участвующих в соревнованиях.

7 апреля в Одессе концерт «Моя прекрасная леди и Призрак оперы…» в уникальном зале — Евангельской реформатской пресвитерианской церкви. Вас ждёт увлекательная программа – самые яркие фрагменты из всемирно известных мюзиклов ХХ века в органно-вокальном исполнении. Стоимость билетов от 220 гривен. Приходите к 16 часам по адресу: ул. Пастера, 62.

Ежедневно на Одесском вокзале работает детское пространство «Вместе» от Укрзализныци и ЮНИСЕФ. Здесь доступны бесплатные услуги для отдыха детей и поддержки их родителей и опекунов. Локация имеет зону для пеленания и грудного вскармливания, зоны подзарядки техники, интерактивную модель кабины «Бессарабского экспресса» с бизи-бордами, горку и бассейн с шариками, разнообразные игрушки, конструкторы, наборы для рисования». Приходите с 9:00 до 21:00.

До 8 апреля в Одесском муниципальном музее личных коллекций имени А. В. Блещунова выставка «Драм – боль и память Мариуполя». Адрес: ул. Польская, 19.

До 10 апреля одесские маринисты устроили выставку живописи «Весна» во Всеукраинском центре болгарской культуры. Время работы: 10:00 — 18:00. Адрес: переулок Вице-адмирала Жукова, 9.

До 14 апреля в Одесском цирке новая программа «Мечты сбываются». Вместе с главными героями зрители попадут в волшебный мир детских мечтаний и смогут насладиться настоящим мастерством цирковых номеров. Весь вечер на манеже будет весёлый клоун. Приходите в выходные дни к 16 часам и вы убедитесь, что мечты сбываются! Детям до 5 лет без предоставления отдельного места вход бесплатный. Стоимость билетов от 150 до 400 гривен. Адрес: ул. Коблевская, 25.

До 14 апреля выставка работ студентов и преподавателей художественно-графического факультета Южноукраинского национального педагогического университета, посвящённая 60-летию Худграфа, в Международном культурном центре UNION. Абсолютный рекорд: более 150 авторов, более 300 работ представлены в одном помещении, где экспозиция занимает три этажа. Галерея работает со вторника по воскресенье с 13 до 21 часа. Адрес: ул. Троицкая, 43.

До 20 апреля одесситам и гостям города покажут неизвестные работы украинской художницы Светланы Юсим, чью ретроспективную выставку «Hidden Gems» открыли в Музее западного и восточного искусства. Адрес: ул. Пушкинская, 9.

До 20 апреля в стенах Одесского художественного музея новый выставочный проект Васи Дмитрика «Отопительный сезон». Вы увидите собственными глазами, как и что рисуют обычные ржавые гвозди на бумаге с помощью магнита.

Уютных, мирных выходных!

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