Одесская Музкомедия приглашает в путешествие с Алисой в мир чудес

Alice Amazing Circus Show в Одессе! 12 декабря в Театре музкомедии в Одессе состоится современное цирковое шоу Alice.

Удивительная история путешествия Алисы в мир волшебства и чудес. Шоу, в котором гармонично сочетаются фантасмагорические образы, неожиданные визуальные эффекты, невероятные трюки на уникальном цирковом реквизите.

Впечатляющая атмосфера волшебства и филигранное творчество артистов подарят неповторимые эмоции и вы убедитесь в том, что в мире нет ничего невозможного!

Цена билетов от 150 до 930 грн. Их можно купить здесь.

Ближайшая дата начала: 12 декабря, воскресенье, 12:00 и 15:00.

Место проведения: театр Музкомедии.

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