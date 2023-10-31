Одесская филармония приглашает на «Осенний вечер»

Приближается ноябрь, а значит, готовится традиционный “Осенний вечер в филармонии”.

Вечером 4 ноября музыка великих композиторов соединится с чувствами прошлого и они проявятся, на короткое мгновение обретут форму. В отсветах свечи камерный зал филармонии наполнится видениями, эмоциями и отражениями прошлых эпох.

В программе Вас будут ждать музыка выдающихся композиторов прошлого, исторические костюмы, а также необычные сочетания звучания кларнета и клавесина.

Билеты можно приобрести здесь.

Приходите к 18 часам в Камерный зал.

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