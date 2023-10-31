Президент наградил военных, изменивших ситуацию в Чёрном море в пользу мира

31 октября в честь Международного дня Чёрного моря Президент Украины Владимир Зеленский встретился с защитниками Украины и вручил им государственные награды.

Об этом сообщается на официальном сайте Офиса Президента Украины.

Зеленский отметил, что в этот день Украина отмечает храбрость украинских воинов, изменивших ситуацию в Чёрном море в пользу нашей страны и международного порядка.

«Битва за Чёрное море ещё продолжается, но мы уже можем быть уверены, что Россия в этой битве не победит. Украинцы не позволили врагу использовать Чёрное море как плацдарм для десантов, атак против наших южных регионов», – подчеркнул он.

Владимир Зеленский напомнил, что освобождением острова Змеиный украинские воины обеспечили возвращение контроля Украины над западной частью акватории Чёрного моря.

«Российский флот постепенно уничтожают наши морские дроны, наши ракеты. И наши операции в Чёрном море постепенно достигают всё более дальних рубежей», – добавил Глава государства.

По его словам, украинский альтернативный «зерновой коридор» также заслуга тех, кто разрабатывает и испытывает украинское оружие, защищает украинские порты и защищает небо, и, конечно, тех, кто непосредственно на море выполняет боевые задания и уничтожает врага.

Президент убеждён, что Чёрное море станет примером того, как Украина умеет восстанавливать безопасность – для себя и своих партнёров.

Владимир Зеленский призвал помнить каждого украинского воина, отдавшего свою жизнь, очищая наше море от оккупантов. Собравшиеся почтили минутой молчания всех погибших защитников Украины.

Владимир Зеленский отметил, что сегодня наше государство благодарит тех, кто уничтожал российские военные корабли, разрабатывает отечественное оружие, в том числе морские дроны, защищает украинские порты и суда, разминирует море в тех коридорах, которые очень нужны для глобальной продовольственной безопасности.

Военнослужащие, представляющие Военно-Морские силы Вооружённых Сил Украины, Государственную пограничную службу и Службу безопасности Украины, получили из рук Главы государства три отличия Президента «Крест боевых заслуг», ордена «За заслуги» ІІІ степени, ордена Богдана Хмельницкого ІІІ степени, «За мужество» ІІІ степени, ордена Даниила Галицкого.

Одесса News информировала, что работа морского коридора осуществляется без гарантий международных партнёров. Стабильного графика работы временного коридора в Чёрном море, объявленного Украиной, пока не существует. Суда идут тогда, когда разрешает ситуация безопасности.

Фото: ОПУ

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