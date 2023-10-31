31 октября — Международный день Чёрного моря: суда идут, когда безопасно

31 октября отмечается Международный день Чёрного моря. К сожалени, украинские суда в настоящее время могут выходить лишь в условиях безопасности.

Оперативое командование «Юг» сообщает, что работа морского коридора осуществляется без гарантий международных партнёров. Стабильного графика работы временного коридора в Чёрном море, объявленного Украиной, пока не существует. Суда идут тогда, когда разрешает ситуация безопасности.

По словам спикера Объединённого пресс-центра ОК «Юг» Натальи Гуменюк, «графика устойчивого нет, есть возможности, которые реализуются при поддержке сил обороны. Обеспечение работы этого коридора предложено в условиях, которых могут придерживаться Силы обороны и обеспечивать составляющую безопасность в том объёме, в котором это возможно, добавив, что работа морского коридора осуществляется без гарантий международных партнёров и обеспечивается украинскими военными.

Гуменюк отметила, что суда заходят и выходят из коридора, только когда военные уверены, что эта операция состоится максимально безопасно.

В Международный день Чёрного моря Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «Чёрное море имеет стратегическое значение не только для соседних стран, но и для всей Европы, Ближнего Востока и глобальной продовольственной безопасности. Россия превратила его в зону боевых действий, агрессии и угрозы свободе судоходства. Мы должны объединить усилия, чтобы вернуть Чёрному морю его роль в пространстве мира, торговле и развитии».

Одесса News информировала, что на прошлой неделе Украинская зерновая ассоциация выразила обеспокоенность сообщениями участников зернового рынка о необоснованной задержке загруженных зерном судов для экспорта в портах Большой Одессы. Представители металлургов также заявляли о непонятных задержках с выходом из портов судов с грузами металлопродукции.

В свою очередь, в Минвосстановлении отрицали непрогнозируемую остановку временного коридора для движения гражданских судов из и в порты Большой Одессы, отметив, что функционирование маршрута происходит с уч’том военной обстановки и погодных условий.

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