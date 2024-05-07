7 мая воины зенитной ракетной Одесской бригады уничтожили 2 управляемые ракеты

7 мая около 14 часов в Одесской области воинами зенитной ракетной Одесской бригады уничтожены 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69.

Об этом сообщила служба по связям с общественностью воздушного командования «Юг» в Telegram.

Одесса News информировала, что 6 мая 2024 года Главное управление разведки Минобороны Украины провело во временно оккупированном Крыму операцию, в результате которой был уничтожен скоростной катер российских захватчиков.

Инфографика: Воздушное командование «Юг»/Telegram

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy