Одесскому археологическому музею вернули пропавшие экспонаты XVI-XVIII веков

В Одессе в канун Пасхи полиция вернула в археологический музей глиняные курительные трубки, которые в середине апреля появились в продаже в интернете.

Об этом в Facebook сообщил директор археологического музея Игорь Пиструил.

«Подарок под праздник или возвращение пропавших экспонатов. В пятницу, перед праздником, сотрудники полиции передали в музей пропавшие экспонаты. Благодарю всех, кто принял участие в возвращении трубок в фондохранилище ОАМ», – отметил Пиструил.

Детальнее о возвращении экспонатов в музеи обещают рассказать завтра, 8 мая.

Ранее директор сообщал, что на одном из частных интернет-аукционов были обнаружены в продаже курительные турецкие и татарские трубки XVI-XVIII веков из фондов Одесского археологического музея. На продажу их выставил пользователь, представившийся Сатановым.

Отмечалось, что по результатам считывания профессиональных маркировок опрошенные специалисты сошлись во мнении, что речь идёт именно о музейных предметах. Игорь Пиструил подтвердил, что раритеты, выставленные на продажу, принадлежат музею и сообщил правоохранителям.

«Года три назад, ещё до назначения нынешнего директора музея, эти предметы кем-то из сотрудников были переданы частному лицу на реставрацию. Потом реставратор скончался, а о предметах забыли. Теперь они появились на аукционе. Скорее всего, эта история произошла в результате служебной халатности ответственного сотрудника музея», — отметил сотрудник уголовного розыска.

Одесса News информировала, что 22 апреля 2024 года историк, краевед Сергей Жосан возле села Флора Окнянской общины Подольского района Одесской области обнаружил клад из 140 серебряных монет Крымского ханства.

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