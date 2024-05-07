Одесский театр оперы и балета приглашает на «Кармен» — жемчужину оперного искусства

12 мая на сцене Одесского театра оперы и балета — одно из самых популярных представлений в мире — опера «Кармен». Произведение Жоржа Бизе «Кармен» считается одним из самых знаменитых в мире.

Вы можете насладиться этой жемчужиной оперного искусства в 17 часов.

Опера в 4-х действиях выполняется на французском и сопровождается украинскими синхронными титрами.

Продолжительность – 3,5 часа (с антрактами).

Насладитесь оперной классикой. Яркие костюмы, напряжённый сюжет и блестящая игра артистов.

Билеты от 340 до 800 гривен можно купить здесь.

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