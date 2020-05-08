В выходные 9-11 мая держите руку на пульте

Ещё одни карантинные выходные, в которые не проводятся массовые культурные мероприятия, к которым так привыкли одесситы и гости города.

Поэтому держите руку на… пульте.

Выбор за Вами!

9 мая в 20:00 онлайн-трансляция праздничного театрализованного концерта «САЛЮТ ПОБЕДЕ!» (запись 2015 года), подготовленная театром музкомедии.



9 мая в 10:00 состоится общегородская минута молчания в память о погибших воинах Великой Отечественной и возложение цветов — к памятнику Неизвестному матросу на Аллее Славы в парке им. Т. Шевченко, к мемориалу «Крылья Победы» на пл. Десятого апреля и траверсе памятника Неизвестному матросу в акватории Одесского залива с катера Западной военно-морской базы Военно-Морских Сил Вооружённых Сил Украины.

Коммунальное предприятие «Парки Одессы» приглашает принять участие в онлайн-конкурсе чтецов «Любви все возрасты покорны». Для участия в конкурсе необходимо записать видео с чтением стихотворения на тему «Любви все возрасты покорны» длительностью не более трех минут. Видеовыступление и заявку c указанием фамилии, имени, отчества и номера телефона следует отправить на почту dianadudka18@gmail.cоm или kpparkiodessi@gmail.com. Все видео будут опубликованы на странице Faсebook КП «Парки Одессы». Победители, выступления которых наберут наибольшее количество лайков и просмотров, будут объявлены и награждены после карантина на празднике, который состоится на главной сцене в парке им Т. Г Шевченко.

9-11 мая Госкино представит пять новых фильмов на своём Youtube-канале: «Червоный», «Предатель», «Сломя голову», «Иван Сила», «Александр Довженко. Одесский рассвет». В роли Довженко — музыкант, актёр театра и кино Сергей Бабкин. Ленты можно посмотреть тут.

До 9 мая виртуальная выставка преподавателей художественно-графического факультета Южноукраинского педуниверситета им. Ушинского под названием «Весна побеждает» будет доступна для обозрения в соцсети Facebook.

9-11 мая Одесское отделение Национального Союза фотохудожников Украины (НСФХУ) приглашает на весеннюю онлайн фотовыставку «Коты». Авторы из 25 городов Украины, а также из одиннадцати стран зарубежья прислали более 1 500 фотографий. Из них авторитетное жюри отобрало лучшие работы в трех секциях и представило их на Facebook:

1. «Уличные коты иногородних и зарубежных авторов».

2. «Уличные коты одесских авторов».

3. «Домашние коты всех авторов».

С 11 мая в одесском театре музкомедии онлайн-фестиваль «Акация Фест в Карантинной гавани» на Facebook-странице театра. «Раньше суда, приходившие в Одессу, на 40 дней отправлялись в обсервацию на случай возникновения на них болезней. Гавань, где они стояли, поэтому получила название Карантинной. Символ нашего фестиваля – лодка. Сегодня мы на нашей театральной лодке стоим в карантине. Но и в карантине жизнь продолжается. В дни фестиваля жить будем по морскому режиму: побудка, обед, отбой», – объясняют в театре.



По 5 июня Координационный центр по предоставлению правовой помощи проводит онлайн-конкурс детских рисунков «Страна моих прав». Участники – дети до 18 лет. Принять участие в конкурсе, узнать об условиях участия, ознакомиться с детскими работами и проголосовать за понравившийся рисунок можно на официальном сайте конкурса http://art-konkurs.legalaid.gov.ua Тема рисунков – права детей. Чтобы подать работу на конкурс, дети с помощью родителей должны зарегистрироваться на сайте конкурса и загрузить фотографию или сканированную копию рисунка. После прохождения модерации она появится на сайте для дальнейшего голосования.

Уютных выходных!