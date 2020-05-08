В Одессе с почестями перезахоронили воинов Великой Отечественной

8 мая мэр Одессы Геннадий Труханов принял участие в перезахоронении останков участников обороны Одессы от нацистских оккупантов.

Об этом сообщает официальный сайт города.

«Работы по поиску и перезахоронению бойцов ведутся участниками проекта «Вахта памяти» с 2009 года. За это время при поддержке Геннадия Труханова поисковыми отрядами было найдено и перезахоронено более 500 воинов, погибших при обороне и освобождении Одессы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что обряд перезахоронения ещё 9 погибших воинов с почестями состоялся возле памятника погибшим шахтёрам на Мемориале 412-й батареи. Один из них — харьковчанин Иван Прокофьевич Горелов, 1912 г.р., по архивным документам числится убитым с августа 1941 года. Также установлено, что из 8 безымянных воинов двое – участники Григорьевского десанта, один — народный ополченец, остальные — моряки.

Кстати. Григорьевский десант — тактический морской десант, высаженный Черноморским флотом в ночь на 22 сентября 1941 года на побережье Чёрного моря, в районе деревни Григорьевка Лиманского района. После десантирования на побережье морские пехотинцы атаковали противника в населённых пунктах Чабанка, Старая Дофиновка и Новая Дофиновка. Параллельно стрелковые дивизии Приморской армии из районов Крыжановки и Куяльницкого лимана нанесли внезапный контрудар по румынским войскам в направлении Свердлово (в 2016 году переименовано в Иваново). Также с северо-восточной окраины села Корсунцы начал наступление усиленный пехотой бронетанковый батальон. К исходу дня 22 сентября десантники и силы Приморской армии разгромили две румынские пехотные дивизии, линия фронта была отодвинута на 5-8 километров от города. Среди трофеев морских пехотинцев была батарея дальнобойной артиллерии (четыре 150-мм орудия), ранее обстреливавшая Одессу.

Фото: «Одесса»