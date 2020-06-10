Кремль не пригласил Зеленского на парад Победы

Кремль не направлял приглашение на парад Победы в Москве 24 июня Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс.

«Я сказал, что акцент делается на возобновление приглашений глав государств СНГ, есть также наши партнёры, которые изъявили желание приехать к нашей радости. Как мы знаем, Украина не является де-факто, и во многом, де-юре, участницей СНГ, не проявляет желание каким-то образом продолжать работу в этих структурах, и ни разу не сигнализировала о своём желании разделить радость от праздника Победы», — сказал Песков..

Песков отметил, что участие в «параде Победы» 24 июня подтвердили лидеры Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Сербии, Хорватии, Абхазии, Южной Осетии.

На вопрос, был ли получен ответ от президента Белоруссии Александра Лукашенко, Песков сказал, что «пока нет». «Целый ряд лидеров также получили приглашения, и мы ожидаем от них подтверждения со дня на день», — уточнил пресс-секретарь президента РФ.

Как сообщала Одесса News, традиционно проходящий в РФ 9 мая парад Победы из-за ситуации с коронавирусом был перенесён на 24 июня. В этом году в этот день в столице прошёл только авиапарад.