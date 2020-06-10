Гончаренко значительно поправил своё финансовое положение на нардепстве

За время пребывания в стенах Верховной Рады Украины семья одесского нардепа Алексея Гончаренко ощутимо обогатилась в 2019 году.

Так, список недвижимого имущества, задекларированный Гончаренко, пополнился квартирой площадью в 61,5 квадратных метра, чердачным помещением площадью в 69 квадратных метров. Всё это досталось Гончаренко за 1,9 миллионов гривен, следует из его декларации, пишет ТАЙМЕР.

Новый объект недвижимости зарегистрирован на жену Алексея Гончаренко Ольгу. Судя по декларации, именно она является главным источником дохода семьи: сам Гончаренко живёт на одну депутатскую зарплату в 459 тысяч гривен в год (около 38 тысяч гривен в месяц), а также на проценты по банковскому вкладу (28 тысяч в год). А вот Ольга Гончаренко — успешный предприниматель: за минувший год она заработала 4 миллиона 983 тысячи гривен.

Согласно данным реестра юридических лиц, занимается Ольга Гончаренко размещением информации на интернет-порталах. Интересно, что занялась этим Ольга Гончаренко в 2015 году — на следующий год после избрания её мужа народным депутатом. За минувшие с этих пор 5 лет заработала уже полмиллиона долларов, из которых 200 тысяч долларов — лишь за минувший год. Так, если в 2015 году у Ольги Гончаренко имелось лишь 45 тысяч долларов личных сбережений, то в 2018 году эта сумма выросла до 245, а в 2019 году — до 445 тысяч долларов США. Банкам эти деньги Ольга Гончаренко не доверяет — хранит под «подушкой», как и имеющийся у неё миллион гривен.

Сбережения самого Гончаренко составляют 90 тысяч долларов, 25 тысяч евро, 27 тысяч гривен и один британский фунт.

Автомобилем семья Гончаренко за все эти годы не обзавелась.

Одесса News ранее сообщала подробности из деклараций Владимира Зеленского, Дмитрия Разумкова, Дениса Шмыгаля, главы СБУ Ивана Баканова, главы Офиса Президента Андрея Ермака.