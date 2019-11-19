НАБУ готовит подозрения нардепу Гончаренко и его «соратникам»

Национальное антикоррупционное бюро готовится предъявить подозрения в совершении коррупционных деяний ближайшим соратникам народного депутата Алексея Гончаренко, а возможно, и ему самому.

Об этом пишет ТАЙМЕР.

«Речь идёт о ряде сделок, в ходе которых Одесский горсовет по дешёвке продал различные объекты недвижимости. В ряде случаев покупателями выступали структуры, контролируемые ближайшим окружением Алексея Гончаренко — в частности, его деловым партнёром, экс-председателем облсовета Михаилом Шмушковичем», — говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители интересуются историей с приватизацией дачи Маразли на Лидерсовском бульваре, 13, которое в сентябре 2019 года было продано облсоветом связанной с Гончаренко фирме «Крок вперед», как подозревает следствие, по заниженной стоимости. Ведь объект площадью 2647 квадратных метров оценили в 37 миллионов гривен — примерно по 500 долларов за квадратный метр. Здание продавали без конкурса, поскольку упомянутая фирма в феврале 2017 года арендовала его у облсовета, а значит, получила право его преимущественного выкупа.

Затем здание перепродали третьим лицам по нормальным рыночным ценам.

В причастности к коррупционным схемам подозревают также главу управления облсовета по имущественным отношениям Виктора Лунгула.