Мэр Одессы открыл две новые амбулатории в Суворовском районе

Сегодня, 19 ноября, мэр Одессы Геннадий Труханов открыл новые амбулатории семейной медицины Центра первичной медико-санитарной помощи №28 по ул. Давида Ойстраха, 7.

Как сообщает официальный сайт города, в помещениях на первом этаже многоквартирного дома проведён капитальный ремонт: выполнены отделка фасада и внутренних помещений, замена кровельного покрытия с установкой водосточной системы, проведена полная замена всех инженерных коммуникаций и оконных блоков на энергосберегающие. Также установлена современная система пожарной сигнализации и проведено благоустройство прилегающей территории.

Геннадий Труханов отметил, что медицина – это одно из приоритетных направлений работы городской власти.

«Мы продолжаем создавать в Одессе условия для оказания качественной медицинской помощи: ремонтируем и открываем семейные амбулатории во всех районах города, приближая их к населению, для удобства одесситов повсеместно внедряем электронные услуги, уже создана городская неотложная помощь. Также огромное внимание уделяется проведению ремонта в больницах», — рассказал городской голова.

Отмечается, что в новых амбулаториях ведут приём 10 семейных врачей и 16 медсестёр. Здесь работают прививочный, манипуляционный кабинеты, кабинет неотложной медицинской помощи, дневной стационар на 5 коек. На первом этаже здания расположена муниципальная аптека КП «Одесфарм».

В современных комфортных условиях будут получать квалифицированную медицинскую помощь свыше 20-ти тысяч одесситов.

Медперсонал обеспечен всем необходимым для проведения приёма пациентов. Все рабочие места врачей и регистратура оснащены компьютерной техникой. Работает система электронной регистратуры, что даёт возможность пациентам получить доступную информацию о медицинских услугах и записаться в онлайн-режиме на приём к врачу.

Фото: «Одесса»