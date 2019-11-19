Одесский припортовый возобновил поставки карбамида в Африку и Азию

ПАО «Одесский припортовый завод» возобновило экспорт карбамида в страны Африки и Азии, работая по давальческой схеме с компанией «Агро Газ Трейдинг».

Об этом сообщает пресс-служба Южненского горсовета.

«На ОПЗ возобновили реализацию карбамида на экспорт, в частности, в страны Африки и Азии. В течение последней недели на причале стояло судно African puffin дедвейтом 50 тысяч тонн. Это уже шестой балкер, который загружен и отправлен в Индию с момента возобновления работы на экспорт», — говорится в сообщении.

Отмечается, что первое судно стало под погрузку минудобрениями в середине сентября. За этот период осуществлена перевалка более 200 тыс. тонн карбамида.

Как сообщала Одесса News, ОПЗ 1 августа 2019 года запустил производственные мощности после почти полуторагодовалого простоя.

По словам и. о. гендиректора ПАО «Одесский припортовый завод» Сергея Назаренко, возобновление работы на экспорт выгодно для предприятия: начали рассчитываться по старым долговым обязательствам, стабилизировали уровень зарплаты.

Договор на переработку давальческого сырья также предусматривает выплату задолженности ОПЗ перед НАК «Нафтогаз Украины» с помощью уникальной формулы. АГТ добавило к стоимости переработки 1 долл. и 1,5 долл. за тонну продукции аммиака и карбамида соответственно. Это позволило заводу начать выплаты задолженности перед Нафтогазом.

Администрация предприятия планирует продолжить работу с компанией «Агро Газ Трейдинг» по крайней мере до 1 января 2020 года.